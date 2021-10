Reggio Calabria: nelle acque dello Stretto il 1° Trofeo CH-69 Traina d’Altura- Fishing Challenge Tournament – FOTO e INTERVISTA

2 Ottobre 2021 14:51

Reggio Calabria: nelle acque dello Stretto di Messina il 1° Trofeo CH-69 Traina d’Altura- Fishing Challenge Tournament organizzata dall’Asd Ch-69

Si svolgerà sino a domani, domenica 3 ottobre, il 1° Trofeo CH-69 Traina d’Altura- Fishing Challenge Tournament organizzato dall’Asd Ch-69 nelle acque dello Stretto di Messina.

L’Asd Ch-69 nasce nel 2016, dalla condivisione via radio – appunto il Canale VHF 69 – di informazioni in corso di battuta di pesca in altura. “Eravamo quattro amici di Reggio Calabria – affermano i fondatori- che, da un appuntamento fissato su Whatsapp, ci incontravamo via radio nelle nostre incantevoli acque dello Stretto di Messina, sintonizzandoci sul VHF Canale 69 per lo scambio di informazioni in corso di pesca. Lo scopo, limitatamente alle battute di Pesca in Altura, Drifting al Tonno e PesceSpada, Traina Costiera, è stato sempre quello di condividere i frenetici momenti di Strike, Pesce in Canna e Pesce a Bordo, condividendo immediatamente la posizione gps al gruppo dando a tutti la possibilità di ulteriori catture. Tale comportamento, negli anni, apprezzato da altri pescasportivi diportisti della Costa Reggina, ha generato curiosità poiché le catture sono diventate sempre più frequenti, con il classico passaparola, il ns gruppo di quattro amici oggi conta ben 34 pescasportivi proprietari di imbarcazione adeguata ad affrontare questo genere di pesca. Questo ci ha fatto comprendere che lo spirito con la quale condividiamo le informazioni quando siamo in acqua rende più piacevole ogni battuta di pesca e non solo… la rende più Sicura!!!! Sia per la navigazione che per eventuali guasti in acqua… siamo sempre presenti e pronti ad intervenire in aiuto di chi lo richiede. Oggi, esattamente il 22 Giugno 2021, dopo una serie di confronti tra tutti i componenti il Gruppo, si è deciso di ufficializzare quanto da tempo facevamo privatamente ovvero la nascita della A.S.D. “CH-69”, concludono.

