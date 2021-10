Reggio Calabria: al Parco Ecolandia si è svolto l’evento “Nidi di latte”, merenda offerta da Gelato Cesare [GALLERY]

24 Ottobre 2021 22:05

Reggio Calabria: questa mattina il terzo incontro del ciclo di iniziative coordinate da Corredino Sospeso

Si è tenuto questa mattina alle 9,30 presso il parco Ecolandia di Reggio Calabria il terzo incontro del ciclo di iniziative coordinate da Corredino Sospeso, unitamente ad Unicef Comitato Provinciale di Reggio Calabria, Eracle, Benedetta è la vita e Fondazione Scopelliti, organizzate nell’ambito della settimana mondiale dell’allattamento al seno dall’UOC di Neonatologia, TIN e Nido in collaborazione con la UOC Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dal titolo “Io allatto a Km 0 – Un approccio umano e globale nell’assistenza al percorso di allattamento” delle donne con consulenze gratuite sul tema dell’accudimento e dell’allattamento al seno, testimonianze e scambio di consigli tra mamme ,future mamme ma anche papà. “La nostra gratitudine è per l’impegno straordinario profuso da tutti i professionisti dei due reparti del GOM di Reggio Calabria mirabilmente diretti rispettivamente dalla dott.ssa Isabella Mondello e dal dott. Marcello Tripodi”precisa la d.ssa Simona Argento alla guida di Corredino Sospeso. “Mai come in questi mesi, complicati per emergenza sanitaria, il loro impegno è stato fondamentale per garantire il più possibile la vicinanza fisica ed emotiva tra il neonato ed i genitori”. Momenti di famiglia grazie al prezioso contributo dei volontari di UNICEF Comitato Provinciale di Reggio Calabria e non ultimo un alimento strettamente vicino ai bambini, il gelato artigianale con una merenda ideata da Gelato Cesare che ha chiuso uno dei tanti “Nidi di Latte” che saranno stabilmente organizzati sul territorio per supportare tutte le mamme.