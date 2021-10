Reggio Calabria, i gesti d’amore che servono: Lievito riporta il decoro in un luogo storico da troppo tempo abbandonato [FOTO]

9 Ottobre 2021 12:08

I titolari di Lievito hanno fatto realizzare delle stampe che riprendono in pieno l’immagine originale della scalinata che da Via Giudecca porta in Via Possidonea

Un piccolo gesto d’amore per la città, di quelli che servono a portare l’esempio. E’ bellissima l’iniziativa di Lievito, noto locale situato al centro di Reggio Calabria, che ha ridato lustro nell’area della scalinata che da Via Giudecca conduce in Via Possidonea. “Qualche giorno fa abbiamo ripulito e sistemato la zona adiacente i nostri locali, montando anche queste stampe che riprendono in pieno l’immagine originale della scalinata”, si legge in uno post pubblicato sui canali social. Un gesto che è stato apprezzato da molti reggini perché si tratta di un luogo storico, ormai da troppo tempo abbandonato nel degrado più totale. “L’altra sera un turista ci ha fatto i complimenti, credeva fosse vera la scala”, commentato i titolari della pizzeria, che si sono beccati l’applauso, una giusta ricompensa, per una pensata che si spera altri colleghi possano ripetere anche in altre zone deteriorate della città.