Reggio Calabria, incendiato Tir di fronte la Lidl del viale Calabria: Vigili del Fuoco intervengono in modo provvidenziale [FOTO e VIDEO]

16 Ottobre 2021 23:34

Reggio Calabria, incendio nella notte sul viale Calabria (diramazione che collega con via Padova): a fuoco gli interni di un Tir parcheggiato a bordo strada

Attimi di paura questa sera a Reggio Calabria, di fronte la Lidl del viale Calabria dove un Tir è stato incendiato nei suoi interni con ogni probabilità in modo doloso. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo ancora in fase iniziale: dall’esterno il mezzo è apparentemente integro, ma all’interno l’abitacolo è distrutto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia che hanno rilevato come il finestrino del Tir fosse stato rotto dall’esterno, da qui la deduzione che con ogni probabilità si è trattato di un rogo appositamente appiccato dolosamente. Su questa circostanza continueranno comunque le indagini probabilmente anche utilizzando le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.