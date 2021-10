Reggio Calabria, enorme voragine in via Reggio Campi: “pericolo per auto e moto ma nessuno interviene” [FOTO]

12 Ottobre 2021 22:29

Reggio Calabria, enorme voragine in via Reggio Campi: la segnalazione di un cittadino. Le immagini

Che numerose strade a Reggio Calabria sono dissestate non è una novità e che creano disagi è anch’esso risaputo, ma la voragine che si è creata a Condera, in via Reggio Campi, subito dopo la chiesa di Sant’Elia, a causa di una perdita di acqua, è veramente enorme e pericolosa come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo. Un cittadino segnala: “auto e moto che transitano da via Reggio Campi rischiano tantissimo. Abbiamo più volte segnalato a chi di competenza ossia all’amministrazione comunale l’enorme buca ma tutt’oggi non è stato risolto nulla“. In alto la FOTOGALLERY.