Reggio Calabria: atto intimidatorio ai danni dell’Istituto per la Famiglia “Gilberto Perri” [FOTO]

15 Ottobre 2021 18:49

Reggio Calabria, l’indignazione dell’Istituto per la Famiglia Gilberto Perri”: “ignoti sono entrati nella nostra struttura e hanno rotto i vetri della porta di ingresso, lanciando dei pesanti mattoni per poi dileguarsi nelle strade di Concessa”

Atto intimidatorio a Reggio Calabria nei confronti dell‘Istituto per la Famiglia “Gilberto Perri”. “Due notti fa la nostra associazione – scrive l’associazione sul proprio profilo facebook– è stata vittima di un vile atto intimidatorio, che mira a fermare la nostra azione sociale di volontariato a tutela dei bisognosi e delle vittime di violenze di genere e domestiche. Ignoti sono entrati nella nostra struttura e hanno rotto i vetri della porta di ingresso, lanciando dei pesanti mattoni per poi dileguarsi nelle strade di Concessa. Sono intervenute le autorità competenti che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per analizzarle ed identificare i responsabili. Temiamo che quanto accaduto sia il frutto dell’opera di discredito con la quale, nel recente passato, siamo stati pubblicamente infangati e delegittimati da alcuni operatori dell’informazione, per ns. fortuna pochissimi, che, contravvenendo alle fondamentali regole di deontologia professionale, senza nemmeno venire di persona a verificare i fatti, hanno screditato ingiustamente una intera comunità di persone dedite al bene e al soccorso dei meno abbienti, ingenerando un clima di odio e diffidenza nei nostri confronti. Vogliamo dire a coloro che in tutti i modi cercano di bloccare la nostra attività di volontariato cristiana che non ci fermeremo, ma continueremo a difendere e proteggere le donne vittime di violenza e soccorrere tutti coloro che ci tendono la mano per uscire da situazioni sociali a dir poco inaccettabili. Confidiamo nella giustizia affinché gli esecutori di tali atti criminali di violenza siano immediatamente individuati e consegnati alle autorità competenti. Confidiamo in Gesù Cristo Unico e Vero Dio che amiamo e continueremo a servire”, conclude l’associazione.

La solidarietà del Forum del Terzo Settore Metropolitano di Reggio Calabria

“Abbiamo appreso dell’inqualificabile gesto di violenza perpetrato ai danni dell’Istituto per la famiglia sez G.Perri. A nome del Coordinamento del Forum del Terzo Settore Metropolitano di Reggio Calabria e di tutti gli associati, si esprime solidarietà all’organizzazione vittima dell’aggressione e si condanna con fermezza il gesto intimidatorio. La manifestazione del dissenso è un elemento di democrazia viva, le modalità violente di esprimerlo si collocano fuori dalla cornice di valori su cui si fonda la nostra Costituzione democratica nata dalla resistenza che, invece, fanno da riferimento alle azioni del Forum”. E’ quanto afferma il portavoce Pasquale Neri.