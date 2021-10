Messina, necessari interventi di scerbatura: la lettera di denuncia del Comitato Vallata di Mili -Messina Sud [GALLERY]

Erbacce, incuria e stato di abbandono. È la situazione che denunciano i cittadini di Mili S. Marco e Mili S. Pietro, frazioni di Messina non interessate dagli interventi di scerbatura effettuati dal comune. Il presidente del “Comitato Vallata di Mili – Messina Sud per la rinascita della vallata, da Puntale Bandiera allo Stretto”, Pippo Blanca, ha scritto una lettera rivolta al Sindaco di Messina e al Presidente di Messinaservizi Bene Comune S.p.A evidenziando le problematiche alle quali porre rimedio:

Gentile sindaco, gentile presidente,

nei giorni scorsi abbiamo appreso dalla Stampa locale che era già stato “completato il 70% dei lavori

di scerbatura programmato insieme ai Presidenti dei rispettivi quartieri”. Sul nostro territorio

registriamo meritori interventi di scerbatura dopo diversi anni nel villaggio di Mili Marina e sulla SS

114 (tratto di competenza comunale, dal bivio di Mili in direzione Messina). Si tratta di lavori che

finalmente vengono eseguiti interessando intere aree dopo decenni di interventi mancati o a macchia

di leopardo e per questo voglio esprimervi il nostro convinto consenso.

Tuttavia, ad eccezione della piazza di Mili S. Marco, nulla è stato ancora fatto nei tre villaggi collinari

(Mili S. Marco, Mili S. Pietro, Tipoldo), laddove un massiccio intervento di scerbatura sarebbe

necessario sia lungo le strade carrabili comunali che lungo le stradine interne a scalinata. Ci dispiace

constatare che nella programmazione degli interventi la Municipalità non abbia provveduto a inserire

anche le strade di questi villaggi che, come gli altri interessati, ne avrebbero particolare bisogno. La

invitiamo pertanto a inserire nella programmazione interventi complessivi di scerbatura nei tre

villaggi di Mili S. Marco, Mili S. Pietro e Tipoldo per evitare che come accade da anni, quando le

situazioni toccano il limite della decenza, sono i cittadini stessi che si vedono costretti a investire il

proprio tempo e le proprie risorse per ripulire le strade dove vivono e transitano. Allego qualche

immagine che ritrae la situazione attuale di alcune strade di Mili S. Marco e Mili S. Pietro.

Nella totale disponibilità a collaborare, resto in attesa di suo cortese riscontro.

Cordiali saluti.