Nasce a Reggio Calabria la “Jasmin’s Cinema Moda and Dance”: via ai concorsi “Model’s of the year” e “Miss baby mondo Italia” [FOTO e DETTAGLI]

15 Ottobre 2021 22:46

Reggio Calabria: nata l’associazione di Silvia Nasuti “Jasmin’s cinema Moda and Dance”

Lo scorso sabato 9 ottobre è nata a Reggio Calabria l’associazione di Silvia Nasuti, “Jasmin’s cinema Moda and Dance”, contestualmente all’apertura dei concorsi nazionali “Model’s of the year” e “Miss baby Mondo Italia”.

All’evento sono stati presentati i soci Cetty Scafaria, Antonino Macheda e Letizia Scarfone; i collaboratori Angela Trunfio, Patrizia Perrone, Claudia Gulli; la presentatrice ufficiale Mariangela Zaccuri; la direttrice artistica Mariangela Kaori e il presidente della giuria Pietro Fallanca.

Gli altri collaboratori del gruppo sono Federica Perla Blu, Gianni Sorci con i colleghi del gruppo chiamato “6 amici al bar”, Gioconda Aricò, Antonio Pitea, Antonio Spurio, Federica Passerò e Antonio Rietro, Yana Manira attrice Rai.

In occasione di questa giornata sono stati presentati tutti i modelli dell’associazione e sono stati consegnati importanti titoli quali “Miss baby Mondo” e “Jasmin Hilary Malafarina”.