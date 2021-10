I No Green Pass invadono Roma: grande manifestazione in corso a Piazza del Popolo, in migliaia in protesta [FOTO]

9 Ottobre 2021 15:42

Grande manifestazione in corso in questo momento a Roma: migliaia di No Green Pass protestano a Piazza del Popolo

Sono in migliaia, lo avevano annunciato. Grande manifestazione in corso in questo momento a Roma, a Piazza del Popolo. A scendere in strada, da tutta Italia, i No Green Pass, coloro che contestano le decisioni del Governo in ottica certificazione verde. Quest’ultima, infatti, dal 15 ottobre verrà resa obbligatoria per tutti i lavoratori, del pubblico e del privato. Una scelta che non è andata giù ai tanti che ritengono questo strumento una forzatura e una limitazione della libertà. In “campo” anche i ragazzi di “Io Apro”, che ormai da mesi si fanno portavoce degli italiani. A corredo dell’articolo alcune immagini della protesta.