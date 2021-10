Roccaforte del Greco, ecco le prime frane dopo gli incendi dell’estate. Il Sindaco Penna: “siamo isolati, bloccata una strada provinciale”

25 Ottobre 2021 15:07

Il Comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) è rimasto isolato a causa di una frana che ha bloccato la SP 23 in località Paci

Situazione preoccupante a Roccaforte del Greco. “Come più volte fortemente segnalato le criticità dovute agli incendi si stanno manifestando con la loro cruda realtà”, scrive il Sindaco Domenico Penna sui social. Il Comune situato nell’area Grecanica in provincia di Reggio Calabria è rimasto isolato nella viabilità dalla tarda serata di ieri 24 ottobre e ha ricevuto un “conseguente intervento emergenziale della Città Metropolitana che tutt’ora (ore 13:30) sta operando per ripristinare la viabilità (almeno provvisoria) in località Paci SP 23 a un 1 km circa dal centro abitato”.