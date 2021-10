Maltempo a Reggio Calabria: potatura d’emergenza per gli alberi del Lungomare, strada chiusa al traffico e ai pedoni [FOTO LIVE]

25 Ottobre 2021 12:14

Le disposizioni sono arrivate in seguito alla proroga dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura al transito veicolare e pedonale del Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria “con decorrenza immediata fino a cessate esigenze e comunque per la giornata di oggi”, lunedì 25 ottobre 2021. Le disposizioni sono arrivate in seguito al “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allerta meteo di livello rosso fino alla mezzanotte. Come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, il Comune ha approfittato della situazione per provvedere alla potatura degli alberi e alla manutenzione del verde del “Chilometro più bello d’Italia”. Con la chiusura della Via Marina bassa, il traffico veicolare si è spostato dunque sul Viale Matteotti, oggi a doppio senso di marcia. In alto la gallery scorrevole.