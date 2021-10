8 Ottobre 2021 16:24

Incidente nel pomeriggio a Reggio Calabria, tamponamento fra due macchine in via Pensilvania. Nessuna grave conseguenza, solo qualche disagio al traffico in zona

Segnalato alla redazione di StrettoWeb un incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Reggio Calabria. All’incrocio fra via Pensilvania e via Clearco è avvenuto un tamponamento fra due vetture al centro della strada. Fortunatamente, salvo qualche danno alle vetture, l’impatto non ha provocato gravi conseguenze. Traffico congestionato per diversi minuti in zona in quanto un autobus presente in coda poco più indietro dell’incidente ha reso più complicato il transito.