Gioia Tauro, i cittadini in piazza per la Sanità. Il Sindaco Alessio: “grande partecipazione, lottiamo per i diritti” [FOTO]

30 Ottobre 2021 11:53

“Per il diritto alla salute, alla vita”: il Sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, ha condotto le manifestazioni che si sono tenute oggi in città

Si sta tenendo questa mattina, sabato 30 ottobre, a Gioia Tauro una manifestazione pubblica organizzata dal Sindaco Aldo Alessio a sostegno della sanità della Piana con un corteo che si è tenuto per le vie della città a partire dalle 09:30. Le difficoltà del comparto sanitario nella nostra regione sono ben chiare a tutti i protagonisti politici e non tanto che il neo governatore, Roberto Occhiuto, ha messo come primo punto da affrontare proprio la questione sanità. Emblematico è quanto avvenuto al Pronto Soccorso, rimasto chiuso per qualche giorno a causa della mancanze di personale medico, riaperto dopo la mobilitazione della cittadinanza.

“Una giornata di grande partecipazione. Grazie a tutti per la presenza e la sensibilità dei Sindaci, dei sindacati, del Vescovo e dei parroci, delle associazioni, dei partiti e di tutti i cittadini della Piana che lottano oggi per il diritto alla sanità, alla cura e alla vita”, ha scritto sui social il primo cittadino di Gioia Tauro Aldo Alessio. In alto le foto con la gallery della protesta a cui hanno preso parte, appunto, diversi sindaci e istituzioni religiose.