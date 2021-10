Cosenza: “il nuovo stadio Gigi Marulla si farà”. L’annuncio del candidato a Sindaco Caruso: “sarà coperto e futuristico” [FOTO]

15 Ottobre 2021 16:25

L’annuncio del candidato a Sindaco di centrodestra a Cosenza Francesco Caruso: “il nuovo stadio San Vito-Gigi Marulla sarà presto realtà”

“Il nuovo stadio San Vito-Gigi Marulla si farà“. Con questa esclamazione Francesco Caruso, candidato a sindaco di Cosenza per il centrodestra, ha annunciato sui suoi canali social la notizia della prossima realizzazione del nuovo impianto sportivo in cui gioca il Cosenza Calcio, principale squadra di calcio della città, attualmente in serie B.

“Con il presidente Roberto Occhiuto – ha sottolineato Francesco Caruso – parliamo la stessa lingua. Tanti gli argomenti già trattati e numerose le priorità analizzate. Sanità, quartieri e finalizzazione dell’efficientamento ‘definitivo’ della rete idrica: tutto grazie a grandi risorse regionali, che finalmente d’ora in avanti non tarderanno ad arrivare. Con il governatore della Calabria – aggiunge – abbiamo discusso anche del nuovo stadio San Vito-Gigi Marulla, progetto già affidato e inglobato nella Città dello Sport. C’è grande sintonia e voglia di procedere immediatamente con l’inizio dei lavori perché una grande città merita uno stadio futuristico e all’avanguardia capace di spingere la squadra così in alto da eguagliare la città che rappresenta. La struttura – ha concluso poi Francesco Caruso – sarà tutta coperta, senza pista d’atletica, a ridosso del campo di calcio ma soprattutto bella, inclusiva e attrattiva. Perché anche grazie a queste grandi opere che abbiamo già dimostrato di saper realizzare, siamo e vogliamo restare la città più sorprendente della Calabria”.

In alto alcune foto del rendering dell’impianto.