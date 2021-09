24 Settembre 2021 21:31

Elezioni Regionali: Stefano Princi al tavolo di confronto organizzato dall’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori a Gioia Tauro. Tema della discussione l’economia calabrese: ‘Una Regione più vicina alle piccole e medie imprese, vero motore della ripresa economica’

Il candidato della Lega Stefano Princi siederà al tavolo di confronto organizzato dall’assemblea regionale As.N.A.L.I.(Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori) domenica 26 settembre 2021 presso la “Sala Riunioni” della sede Regionale AS.N.A.L.I. di Gioia Tauro. Tema della discussione l’economia calabrese: ‘Una Regione più vicina alle piccole e medie imprese, vero motore della ripresa economica’. L’obiettivo dell’associazione è la tutela e la difesa delle piccole e medie imprese, proprio per questo il candidato Princi ha accettato di buon cuore la partecipazione all’assemblea. “Le Piccole e Medie Imprese sono le realtà imprenditoriali non solo al centro del nostro Paese ma maggiormente dell’intera regione Calabria per numero, fatturato e impiego di forza lavoro. Le PMI rappresentano la struttura portante dell’intero sistema produttivo. Dare voce e far conoscere le caratteristiche e le potenzialità di queste imprese può essere dunque utile anche per poter interpretare la realtà economica regionale, specie in questo periodo così delicato, dopo le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid-19” conclude il candidato della Lega Princi.