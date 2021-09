Teatro dei 3 Mestieri a Messina: Open Day da lunedì per conoscere l’offerta formativa dei laboratori per adulti e bambini

24 Settembre 2021 19:00

Messina: da lunedì 27 settembre sono in programma le prove gratuite per bambini e adulti per partecipare ai corsi di recitazione, danza, canto, chitarra, batteria, yoga, pilates e yogadance

Ritornano i laboratori al Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Da lunedì 27 settembre sono in programma le prove gratuite per bambini e adulti per partecipare ai corsi di recitazione, danza, canto, chitarra, batteria, yoga, pilates e yogadance.

Il Teatro dei 3 Mestieri, anche quest’anno, offre una offerta formativa ricca e di alto livello, con docenti altamente qualificati. Ecco nel dettaglio i corsi ed i docenti

CORSO DI RECITAZIONE:

– Bimbi e adolescenti con Mariapia Rizzo

– Ragazzi e adulti con Stefano Cutrupi

CORSO DI DANZA (dai 4 anni):

– Mariangela Campochiaro

CORSO DI YOGA DANCE (al mattino per adulti):

– Mariangela Campochiaro e Chiara Barraci

CORSO DI CANTO:

– Adriana Bonaccorso

CORSO DI CHITARRA:

– Massimo D’Arrigo

CORSO DI BATTERIA:

– Giuseppe Oliva



Per prenotare la tua lezione prova e per tutte le info: 090.622505 – whatsapp 349.8947473 – www.teatrodei3mestieri.it.

Green pass obbligatorio per i maggiori di 12 anni.