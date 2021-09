Roghudi: grande festa per i 100 anni di Nonna Domenica [FOTO]

24 Settembre 2021 22:16

Roghudi in festa per i 100 anni della signora Domenica Maesano. Le immagini

Comunità in festa a Roghudi per i 100 anni della signora Domenica Maesano. “Per l’occasione il Circolo Culturale Paleaghenea -afferma il Presidente, Prof. Mario Maesano– ha conferito alla festeggiata una targa ricordo. Siamo pieni di gioia ed emozionati perché 100 anni sono un traguardo di vita bellissimo e importante e soprattutto i nostri centenari sono uno stimolo forte per guardare con fiducia al futuro. Alla signora Maesano e a tutta la famiglia vanno i nostri migliori auguri. Buon centesimo compleanno“, conclude.