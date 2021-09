Roccella Summer Festival, tante risate per l’atteso one-man show di Enrico Brignano [FOTO]

3 Settembre 2021 11:30

Roccella Summer Festival, tante risate per l’atteso one-man show di Enrico Brignano. In arrivo altri due eventi al Teatro al Castello

Ci saranno ancora altri due eventi nell’ambito della programmazione del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto targato Esse Emme Musica e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. In coda alla rassegna al Teatro al Castello ieri sera è infatti salito sul palco il comico romano Enrico Brignano con il suo one-man show “Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021” che lo sta portando in tutta Italia. Ma, è questo l’annuncio del promoter Maurizio Senese, gli appuntamenti del Roccella Summer Festival non finiscono qui. Nelle prossime settimane, sempre nel mese di settembre, ci saranno ancora altri due importanti concerti che saranno ufficializzati nelle prossime ore. Tornando all’evento di ieri in compagnia di Enrico Brignano, la serata è stata all’insegna della comicità, ma anche della riflessione, come sempre con l’attore romano: partendo dal tema del tempo e del suo scorrere, con l’intento di lasciarlo libero di andare, Brignano ha alternato citazioni e personaggi anche della storia, dell’arte, della cultura in generale, proponendoli tramite monologhi, ma anche con la presenza sul palco insieme a lui di alcuni ballerini. Come di consueto per gli ospiti del Roccella Summer Festival, nell’occasione dell’esibizione al Teatro al Castello, Enrico Brignano ha ricevuto un premio del maestro orafo crotonese Michele Affidato.