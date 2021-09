Reggio Calabria: studenti e docenti della Mediterranea hanno ripulito dai rifiuti la strada che collega la città al plesso del Dipartimento di Agraria

24 Settembre 2021 12:39

Reggio Calabria: alla Mediterranea l’inziativa dal titolo “qualcuno la raccoglierà! E se quel qualcuno fossi proprio tu?”

Si è svolto questa mattina presso Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria l’evento “Qualcuno la raccoglierà! E se quel qualcuno fossi proprio tu?” organizzato in collaborazione con Legambiente. Con grande entusiasmo e voglia di condivisione, mossi dal comune interesse verso le tematiche ambientali, del rispetto dei sistemi naturali e del paesaggio , studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, personale di AVR SPA, di Verde Ateneo e Calabria Verde hanno completamente ripulito, dai cumuli di spazzatura abbandonata, la strada che collega la città al plesso del Dipartimento di Agraria in Loc. Feo di Vito, restituendo dignità ai luoghi. Il Direttore del Dipartimento, prof. Giovanni E. Agosteo, ha formulato l’augurio che la laboriosa dedizione all’opera, dimostrata soprattutto da decine di studenti, cui esprime grande gratitudine, possa essere da stimolo per un risveglio generale della coscienza ambientalista le cui note etico-culturali e tecnico-scientifiche il Dipartimento di Agraria contribuisce a infondere nelle giovani generazioni, formate nei suoi Corsi di Studio, sia triennali che magistrali. Ringrazia inoltre per la fattiva collaborazione l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria e AVR SPA.