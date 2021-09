Reggio Calabria: “Stanza 101” ha incontrato il candidato alle regionali Domenico Giannetta

23 Settembre 2021 12:24

Nella cornice futuribile di Villa Orwell – la tenuta agricola in Arghillà utilizzata da “Stanza 101” per gli incontri culturali, dottrinari e meta-politici – si è svolto un incontro con il candidato Domenico Giannetta, medico, politico ed ambientalista, con cui, in tempi recenti, i militanti dell’Associazione si sono già confrontati constatando convergenze sul “ruolo baricentrico” che la Città Metropolitana ha il diritto di acquisire in alveo regionale. Giannetta ha preso atto con soddisfazione che nell’attuale “acquitrino” elettorale in cui difficilmente emergono idee, proposte, indirizzi di sviluppo; l’associazione metapolitica “Stanza 101” si prodiga per fornire contenuti e spessore al dibattito politico ed al confronto ideologico, nell’ottica di un processo di sviluppo del territorio che sia forte nei valori, che esprima un modello progettuale e che programmi sistemi di emancipazione diffusa tra i cittadini. “Stanza 101” ha tenuto a sottolineare che il futuro della Città e della Provincia di Reggio deve necessariamente discendere da una rivoluzione degli Enti Locali a tutti i livelli presenti sul territorio, ma anche col supporto di rinnovati Enti Istituzionali. Il candidato Giannetta ha dichiarato di apprezzare le iniziative di indirizzo e di pungolo politico di “Stanza 101” concordando sulla necessità di transitare dal “modello spesista” (dissipatore) al modello cosiddetto “creativo”, cioè moltiplicatore di risorse e di economie. Pasquale Morisani – ispiratore di “Stanza 101” e del cartello elettorale “AmaReggio” – ha dichiarato in conclusione che “Villa Orwell ha l’ambizione di divenire un centro di confronto per quei candidati, come Domenico Giannetta, detentori di una idea progettuale che sia, con pari dignità per tutti i cittadini, una novità sostenibile ed una opportunità tangibile”.