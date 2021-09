Reggio Calabria, Nicola Irto: “il Pd va ricostruito, la Bruni donna eccezionale. Oliverio? Ha ottenuto grandi risultati personali e politici” [FOTO e INTERVISTA]

27 Settembre 2021 21:55

Reggio Calabria, Irto si scaglia contro Occhiuto: “Il Pd è un partito che va ricostruito dalle fondamenta, serve un lavoro dal basso”

Iniziativa a Piazza Camagna a Reggio Calabria per Nicola Irto, capolista del Partito Democratico nella Circoscrizione Sud. A margine dell’evento, l’esponente Dem, sottolinea “l’alternatività rispetto agli altri schieramenti in campo, i quali non hanno a cuore le sorti della nostra terra. Noi vogliamo tornare in piazza, parlare alla gente, aprirsi a tutti coloro che voglio dare un contributo di idee. Il Pd? E’ un partito che va ricostruito dalle fondamenta, serve un lavoro dal basso”. “La Bruni è una donna straordinaria: sono sicuro sarà all’altezza della sfida del governo della Calabria. Oliverio? La sua candidatura è un errore: è una scelta autoreferenziale fatta per dispetto, venuta da un uomo che ha ottenuto grandi risultati personali e politici in 42 anni di carriera”, rimarca Irto. “Sul Pnrr Occhiuto dovrebbe chiedere alla coalizione che lo sostiene, il Centro/Destra, perchè non riesce a portare in Consiglio Regionale un documento sui fondi che sono fondamentali per il futuro della nostra terra”, conclude Irto. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA integrale.