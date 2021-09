Reggio Calabria, Mercedes finisce nella buca di via Gaetano Sardiello: via bloccata, non riesce a uscire [GALLERY]

21 Settembre 2021 12:22

Una Mercedes finisce nella buca di via Gaetano Sardiello, più volte segnalata dai cittadini a StrettoWeb: la macchina non riesce più ad uscire, bloccata la viabilità nella traversa

Prima o poi doveva succedere, era solo questione di tempo, sfortuna e un po’ di disattenzione. Ma di certo la colpa non può andare sempre e solo ai cittadini. In tarda mattinata, una Mercedes CL 203 è finita dentro la buca di via Gaetano Sardiello (nuova denominazione della trav. Nicolò in zona Gebbione, ndr), presente ormai da diversi mesi e già segnalata ai microfoni di StrettoWeb a marzo e giugno dagli abitanti di zona ormai esasperati per le mancate risposte del comune. La macchina è rimasta bloccata senza più riuscire ad uscire a causa della profondità della buca e della spazzatura presente in essa. La via, stretta e di difficile percorrenza, anche quando la buca risulta vuota, è stata completamente bloccata. Dopo diversi minuti d’incertezza sul da farsi, il guidatore, aiutato da altre persone presenti in zona, ha dovuto provvedere autonomamente a liberare l’auto con del sano olio di gomito, a spinta.