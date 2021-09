Reggio Calabria, Marziale: “servono le strutture sportive ma se nelle palestre mettiamo i migranti…” [FOTO e INTERVISTE]

17 Settembre 2021 18:15

Reggio Calabria, il senatore di Fratelli d’Italia Barbaro a sostegno di Marziale: “speriamo venga eletto in consiglio regionale”

Si è svolto oggi, presso lo Sport Village di Catona a Reggio Calabria, l’incontro tra il Presidente ASI (Associazione Sportiva Italiana) Senatore Claudio Barbaro ed Antonio Marziale, candidato nella lista di Fratelli d’Italia per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria. L’ex garante ai nostri microfoni ha sottolineato: “ringrazio Barbaro per essere qui. Lui è un riferimento per lo sport, nella nostra terra mancano le infrastrutture se poi, all’interno delle palestre, ci mettiamo i migranti togliamo quel poco di spazio che c’è. Da precisare che io da garante ho formato il maggior numero di tutori per minori stranieri non accompagnati quindi non sono contro l’accoglienza“. Il rappresentante di Fdi, originario di Bagnara, ha sottolineato: “sono qui a sostenere Marziale. Questa terra ha bisogno di strutture e di rilanciare l’Aeroporto dello Stretto”. Presente anche l’ex assessore comunale, Giuseppe Agliano. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA completa.