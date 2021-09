“Morirò in piazza se il problema rifiuti a Reggio Calabria non sarà risolto”: la battaglia di Giuseppe Crucitti, l’appello ai cittadini e all’arcivescovo Morrone [VIDEO INTERVISTA]

20 Settembre 2021 14:36

“Da parte mia accetto le scuse del Sindaco Falcomatà, ma alle parole non sono seguiti i fatti”: il signor Giuseppe Crucitti minaccia lo sciopero della fame finché Reggio Calabria non sarà ripulita e l’emergenza spazzatura finalmente superata

“Combatto per vedere la mia città pulita e ordinata”. E’ questo lo sfogo di Giuseppe Crucitti, residente a nel Rione Marconi di Reggio Calabria, che oggi ha dato il via alla sua (ennesima) protesta con sciopero della fame in Piazza Italia. “Dobbiamo essere cittadini che vivono liberi e non nella melma – ha proseguito ai nostri microfoni – . Mi ritrovo per la seconda volta a dimostrare in questo modo”. L’emergenza spazzatura tiene in ginocchio l’intera città ed al momento tutte le aspettative sul secondo mandato dell’Amministrazione Falcomatà sono state disattese. Il signor Crucitti ha portato con sé la tessera elettorale proprio per questo motivo: “qualcuno ci deve spiegare qual è il problema, perché siamo in questa situazione al Rione Marconi e in tutti gli altri quartieri. Chiedo questo alle Istituzioni Comunali, ma anche al Presidente Spirlì e all’Assessore De Caprio, non possiamo aspettare che la nuova società prenda servizio a fine novembre”.

Oggi la scuola è ripresa, ma fuori dagli istituti il degrado e alla sporcizia sono evidenti. “Fuori dalle scuole è pieno di topi e vermi nei cestelli. Chiediamo aiuto al Prefetto, io da qui non mi sposto. Morirò qui in Piazza se il problema non sarà risolto, non mi muove nessuno”. Giuseppe Crucitti chiama poi a raccolta il popolo, spera che i reggini possano essere al suo fianco in questa battaglia, sicuramente non personale: “i cittadini rimpiangono di essere venuti in vacanza a Reggio, non potevano neppure farsi una doccia. Venite in piazza a protestare, non fate solo i leoni da tastiera sui social. Io sono solo, dove sono i Comitati dei cittadini”. Non manca anche un appello all’arcivescovo Morrone: “a casa mia hanno nuovamente bruciato la spazzatura, venga a benedire il Rione Marconi. Non doveva nemmeno accettare il cero delle sue scuse, perché io posso accettare le scuse ma poi pretendo che arrivino le risposte. Noi anziani non possiamo neppure uscire di casa per una passeggiata”. Insomma, il cittadino lamenta il fatto che da due anni ormai la grave situazione non è per nulla cambiata, neanche le Pec indirizzate al Ministro dell’Ambiente e al Prefetto sono servite a dare una scossa. Questa volta la sua intenzione è quella di far proseguire la protesta ad oltranza.