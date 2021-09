Reggio Calabria, incidente a catena tra 5 auto in tangenziale: traffico in tilt [FOTO]

16 Settembre 2021 14:33

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato in un’ora di punta e questo ha causato disagi al traffico

Un brutto incidente si è verificato intorno alle ore 13:00 in autostrada a Reggio Calabria, sul ponte tra Via Lia e Via Cardinale Portanova in direzione nord. Nell’impatto sono rimaste coinvolte 5 auto e la circolazione è rimasta completamente paralizzata fino a pochi minuti fa quando la Polizia, prontamente intervenuta sul posto per effettuare i rilievi del caso, ha lavorato per regolarizzare il traffico. Sul posto anche l’Anas e il carroattrezzi. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.