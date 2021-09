Reggio Calabria: Malto Gradimento e Lievito selezionati ancora per l’evento “Zwanze Day 2021”, il programma del weekend per assaggiare la birra “Parasol”

24 Settembre 2021 11:33

Per il terzo anno di fila Malto Gradimento – Lievito farà parte dei pochi locali selezionati in tutto il mondo per lo Zwanze Day 2021, l’evento a livello mondiale che coinvolge le più importanti birrerie selezionate in tutto il mondo direttamente dalla Brasserie Cantillon. I locali selezionati spilleranno la birra creata appositamente per l’occasione Sabato 25 Settembre. Si tratta, infatti, ogni anno di una birra diversa che si troverà solo in esclusiva mondiale nei locali selezionati.

La parola Zwanze arriva dal dialetto fiammingo con il significato di “scherzo”. Per Jan Van Roy, birraio di Cantillon, Zwanze non vuol dire altro che sperimentazione e creatività, abbinate alle tradizione. Parlando di Cantillon la parola tradizione è d’obbligo. Il Birrificio è a conduzione familiare, nato nel 1900 nel sobborgo di Anderlecht a Bruxelles, Cantillon è riconosciuto come la massima espressione storica del lambic. Questo è un particolare stile di birra caratterizzato dalla fermentazione spontanea e da una particolarissima metodologia di produzione. Viene prodotto esclusivamente nella regione del Payottenland, a sud-ovest di Bruxelles. Definito da molti come “l’anello di congiunzione tra la birra e il vino” per via delle sue caratteristiche gustative che esaltano toni vinosi e aciduli, il lambic, proprio per queste sue peculiarità era considerato un prodotto di nicchia per pochi estimatori. Oggi, grazie alla divulgazione culturale di questo pezzo di storia della birra, il vero lambic tradizionale è consumato in tutto il mondo nelle migliori birrerie specializzate.

Qual sarà la birra Zwanze 2o21?

La birra Zwanze di quest’anno è un blend di lambic in cui sono state messe in macerazione arance, cedri e mandarini cinesi. Si chiama Parasol come un famoso cocktail all’arancia. L’acidità della birra e del frutto, la freschezza degli agrumi in contrasto con l’amaro delle loro scorze creano una Zwanze particolarmente equilibrata e dissetante.

Come si svolgerà lo Zwanze 2021?

Sabato 25 Settembre (ma anche Domenica 26 ci saranno sorprese!) in tutti i locali selezionati nel mondo verrà servita la Parasol, la birra creata quest’anno per lo Zwanze Day 2021. La birra sarà servita fino ad esaurimento fusto. La birra nella serata di Sabato potrà essere consumata al tavolo, prenotando un tavolo esclusivamente per cena. Per chi volesse bere soltanto la birra non previsto il servizio al tavolo. Nella giornata di Domenica a partire dalle 19:00 si proseguirà.