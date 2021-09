Reggio Calabria, paura al Viale Vittoria: esplosa una bomba carta vicino i magazzini in uso dal Tribunale [FOTO]

15 Settembre 2021 21:02

La Polizia, arrivata su segnalazione dei residenti, verificherà la natura del gesto utilizzando le telecamere presenti intorno al fabbricato

Attimi di paura per i residenti in Viale Vittoria, nella zona sud di Reggio Calabria. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19.00, è stata avvertita una forte esplosione, dovuta probabilmente all’accensione di una bomba carta. Le forze dell’ordine stanno facendo i dovuti rilievi su segnalazione dei condomini di una palazzina. L’episodio è avvenuto nei pressi di alcuni magazzini attualmente utilizzati dal Tribunale. Fondamentale sarà in questo caso l’aiuto delle telecamere, per capire la natura del gesto.