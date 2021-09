Elezioni Regionali, a Reggio Calabria l’abbraccio tra Bruni e Di Maio. La candidata: “Oliverio e de Magistris l’hanno combinata grossa” [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

17 Settembre 2021 23:04

Camera di Commercio di Reggio Calabria, il Ministro Luigi Di Maio incontra la candidata del Centro/Sinistra alle Regionali: Amalia Bruni ha parlato dei suoi obiettivi politici e mandato un messaggio chiaro agli avversari Oliverio e de Magistris che non hanno sostenuto la sua coalizione

“Nei primi sei mesi di quest’anno le esportazioni dei prodotti calabresi nel mondo presentano un trend di crescita mai raggiunto prima e la crescita proseguirà con la presidente Amalia Bruni”: lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, prima di entrare nel palazzo della Camera di Commercio di Reggio Calabria per incontrare gli imprenditori e ragionare su eventuali miglioramenti nel settore dell’export. “Sono qui con la candidata a presidente del Centro/Sinistra, una professoressa, anche lei un’eccellenza anche lei del territorio calabrese – prosegue il Ministro – . Voglio ribadire che questa regione ha bisogno di una forte organizzazione amministrativa e del governo che le stia accanto, della presenza attiva dei sindaci”, ha aggiunto l’esponente pentastellato. Prima del suo arrivo, il braccio destro di Giuseppe Conte è stato criticato da un piccolissimo gruppo di facinorosi, che ha urlato la frase: “Di Maio, sei un assassino”, per poi dileguarsi verso la vicina Piazza Italia.

Prima dell’arrivo del Ministro, anche la candidata Amalia Bruni ha risposto alle domande dei giornalisti, parlando del rapporto e dell’alleanza con il Movimento 5 Stelle. “Sono stata richiesta per questo impegno sia dal Pd che dal M5S, il mio nome ha fatto sintesi per entrambi. Stiamo lavorando molto e non solo facendo campagna elettorale nei vari luoghi, ma anche attenzionando le problematiche di questa terra. Entrambi i partiti e gli altri movimenti che ci sostengono rappresentano un’importante risorsa”, ha esordito Bruni, la quale ha poi rivolto un messaggio ai candidati avversari Mario Oliverio e Luigi de Magistris. “L’hanno combinata grossa, davvero! Si devono assumere la responsabilità politica di quello che spero non avverrà. Io sono fiduciosa nei calabresi, chiamo al voto utile, di non votare la destra, ma piuttosto alla larga coalizione di Centro/Sinistra. Non temo di rimanere fuori dal Consiglio Regionale, il mio desiderio è di dare un contributo forte a questa terra”, ha concluso Bruni.