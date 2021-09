Reggio Calabria, attimi di paura in serata: auto si ribalta a Sbarre [FOTO]

24 Settembre 2021 22:36

Un’auto si è ribaltata in serata a Sbarre, vicino al centro di Reggio Calabria

Serata movimentata a Sbarre, zona vicino al centro di Reggio Calabria. In serata, qualche ora fa, un’auto si è infatti ribaltata, come si può vedere dalla foto in evidenza dell’articolo. L’autista a bordo del mezzo (52 anni) ha perso il controllo, andando a sbattere contro un altro veicolo prima di capovolgersi e finire contro una terza auto. Fortunatamente, il conducente non ha riportato lesioni gravi, anche se adesso è ricoverato al GOM. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti della dinamica, mentre il carroattrezzi ha riportato l’auto nella sua posizione originale.