Reggio Calabria: al Waterfront lo spettacolo Royal Fashion Show con sfilata di moda per piccoli e anziani [FOTO e INTERVISTE]

15 Settembre 2021 12:50

Reggio Calabria: al Waterfront lo spettacolo Royal Fashion Show nell’ambito dei festeggiamenti civili della Festa di Madonna

Si è svolto ieri sera a Reggio Calabria nella suggestiva scalinata del Waterfront, nell’ambito dei festeggiamenti civili della Festa di Madonna, lo spettacolo Royal Fashion Show con una sfilata di moda per piccoli ed anziani. L’evento è stato presentato da Mariangela Zaccuri ed organizzato da Silvia Nasuti. All’iniziativa ha partecipato Auser, una’associazione di volontariato e di promozione sociale, tesa a valorizzare gli anziani, con la sua presidente e una delle associate che ha cucito e disegnato gli abiti, Anna Lo Giudice. Presidente di giuria della serata Pietro Fallanca. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE integrali.