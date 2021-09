Aglietti esalta Canotto, ma contro la Reggina non ci sarà: l’esterno del Frosinone è out. I convocati di Grosso

24 Settembre 2021 13:36

La lista dei convocati del tecnico del Frosinone Fabio Grosso per il match di domani in casa della Reggina: out Canotto

Era in dubbio, ma in conferenza stampa Grosso non lo aveva citato tra i possibili indisponibili. E mister Aglietti lo aveva esaltato. Ma, per sua fortuna, e per fortuna dei difensori amaranto, Canotto non ci sarà. L’ex esterno del Chievo, che nella scorsa stagione aveva fatto vedere i sorci verdi alla squadra allora di Baroni sia all’andata che al ritorno, non è stato convocato per la sfida di domani tra Reggina e Frosinone. Oltre a lui, assenti anche Maiello, Brighenti, Haoudi e l’ex Charpentier. Di seguito la lista ufficiale dei convocati.

Portieri: De Lucia, Minelli, Ravaglia

Difensori: Gatti, Szyminski, Zampano, Cotali, Casasola, Kremenovic, Klitten

Centrocampisti: Boloca, Garritano, Rodhen, Ricci, Gori, Lulic

Attaccanti: Ciano, Novakovich, Tribuzzi, Zerbin, Manzari, Cicerelli, Satariano