Reggina-Frosinone, al Granillo arriva un osso duro: dove seguire la diretta del match

Superata la trasferta di Pordenone, fa rientro allo stadio Granillo la Reggina che ospiterà il Frosinone domani, 25 settembre 2021, alle ore 16.15. Gli amaranto scendono in campo con un duplice obiettivo: proseguire la striscia di risultati positivi di questo inizio campionato (2 vittorie e 3 pareggi) e rispondere alle pesante sconfitta 0-4 subito all’ultima giornata dello scorso torneo proprio contro i canarini. Ancora una volta il tecnico Aglietti dovrà fare a meno di Menez, ma può contare sulla presenza di Galabinov e Denis. Dal canto suo anche la squadra laziale non ha perso nei cinque incontri fin qui disputati e, arriva dall’ottimo pari con il Brescia. Si prospetta senza dubbio una gara avvincente, tra due compagini di grande qualità che sulla carta potrebbero equivalersi.

Reggina-Frosinone: dove seguire la diretta in Tv o Streaming

La gara Reggina-Frosinone sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN, che già nella scorsa stagione ha raccontato le gesta amaranto. Per godersi lo spettacolo basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L’app di Dazn è disponibile anche su pc, smartphone e tablet.

Per quanto riguarda il satellite è da evidenziare il ritorno di Sky, che da quest’anno si è riaffacciato al mondo cadetto e offrirà Reggina-Frosinone nel pacchetto Calcio. Anche su Sky è possibile usufruire dello streaming: tramite Sky Go, in cui si potrà vedere la partita su smartphone, tablet o pc; oppure tramite Now Tv, l’altro servizio di streaming live e on demand di Sky.

Ma c’è anche una terza opzione per guardare Reggina-Frosinone ed è quella offerta, per la prima volta nella storia, dalla piattaforma Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.