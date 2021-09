Pallacanestro Viola, Sandro Santoro di nuovo in società: “riportiamo la squadra nel basket che conta” [INTERVISTA]

22 Settembre 2021 16:18

Sandro Santoro torna alla Pallacanestro Viola nella doppia veste di testimonial e marketing strategist: un gradito ritorno che porta in dote competenze, professionalità e amore per Reggio Calabria e il club neroarancio

“Torno a casa, la cosa mi inorgoglisce, le sensazioni sono emotivamente molto forti. Io e la mia famiglia siamo sempre stati molto legati a questa terra“. Ci sono orgoglio e soddisfazione nelle parole di Sandro Santoro, figura storica del basket reggino e autentica leggenda della Pallacanestro Viola che fa il suo ritorno in società. Santoro, dopo 12 stagioni passati sul parquet con la casacca neroarancio e diversi anni da dirigente alle spalle, torna come testimonial e marketing strategist della squadra. “La Viola deve riacquisire spazio nell’ambito della Pallacanestro Nazionale” e per farlo serve “capitalizzare l’identità reggina“, spiega ai microfoni di StrettoWeb nel corso della presentazione odierna avvenuta presso il palazzo della Confindustria. A proposito del suo ruolo in società e della nuova stagione che aspetta la Pallacanestro Viola, Santoro ammette con grande umiltà: “non mi occuperò della parte tecnico sportiva, non ho la presunzione di conoscere un campionato come la Serie B, ho fatto per tanti anni la Serie A. Mi fido ciecamente del lavoro fatto. Una squadra nuova ha bisogno di pazienza“, chiedendo in conclusione pieno supporto alla squadra e pazienza per un gruppo nuovo e giovane.

Grande soddisfazione anche nelle parole di Carmelo Laganà, presidente della Pallacanestro Viola. Il numero 1 del club neroarancio ha sottolineato le qualità umane e professionali di Santoro, ricordando anche le tante gioie regalate in passato quando il ‘Capitano’ incantava sul parquet di Reggio Calabria. Per quanto riguarda il suo ritorno di Santoro in società, il presidente Laganà ha dichiarato: “dal punto di vista professionale è un salto di qualità della società che si struttura in maniera più aziendalistica“.