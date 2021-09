Nuovo libro per don Zampaglione e Olga Balzano Melodia dal titolo “L’amico dei peccatori: le domeniche con Luca”

23 Settembre 2021 11:44

Una studiosa e un sacerdote per un libro scritto a quattro mani. L’opera dal titolo “L’amico dei peccatori: le domeniche con Luca“, vergata dalla studiosa Olga Balzano Melodia e don Giovanni Zampaglione, parroco di Marina di S. Lorenzo e Roghudi verranno presentati alle due comunità con delle firme copie che verranno fatte in questi giorni. Questo volume delle domeniche di Luca che il lettore ha tra le mani, dice la coautrice ,Olga Balzano Melodia, è’ un libro di pensieri, di riflessioni, di suggestioni per l’oggi. Luca è un medico che dipinge Gesù come un medico dei corpi e delle anime : medicava tutti , guariva i lebbrosi. Gesù è pieno di misericordia e amore verso gli ammalati , ma anche verso peccatori e peccatrici , e verso i poveri e i bisognosi. Il Gesù di Luca non distoglie lo sguardo dai conflitti sociali del suo tempo , dalle disuguaglianze economiche , così stridenti rispetto al messaggio di amore di Gesù. Da parte sua , don Giovanni Zampaglione precisa: “ringrazio la studiosa Olga Balzano Melodia che ha collaborato con me nel realizzare questo volume dedicato alle domeniche di Luca. Nel vangelo di Luca si cammina molto: e la fede è proprio un cammino verso la liberazione dai nostri limiti e dalle nostre anguste vedute, ci dice don Giovanni Zampaglione. “È un volume che raccoglie solo le riflessioni inerenti le domeniche di Luca. Spero che chi si accosta a questa lettura – sostengono gli autori- possa nutrirsi dello stesso amore che ha portato noi a riflettere e “scavare” nella Parola di Dio e nello studio di questo Vangelo. Abbiamo voluto dedicare questo libro ai nostri genitori che ci hanno dato un’ educazione cristiana e ci hanno trasmesso i valori della vita. Ringraziamo la casa editrice Mimep Docete (Mi), pionieri della divulgazione della fede per mezzo della carta stampata in Italia e il signor Antonino Neri per la collaborazione informatica. I due autori regaleranno ad ogni lettore una piccola guida all’uso del sussidio per pregare la Parola”.