Messina: incendio all’ex scuola Marconi, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO]

14 Settembre 2021 14:26

Messina: oggi intorno i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto gli archivi del ex scuola Itis Marconi

Oggi, intorno alle 11 la squadra 2a dei Vigili del fuoco del Comando di Messina è intervenuta per un incendio che ha coinvolto gli archivi del ex scuola ITIS G. Marconi in rione santa chiara, Messina. Gli archivi della scuola, abbandonata e vandalizzata da tempo, si trovano nella terrazza. I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio per estinguere il rogo. Dopo aver spento ogni focolare, bonificato e messa in sicurezza tutta l’area, la squadra ha fatto rientro in sede.