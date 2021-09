Messina: esplosione distrugge una bottega a Fondachello Valdina [FOTO]

21 Settembre 2021 16:28

Messina: esplosione distrugge una bottega a Fondachello Valdina, sul posto i Vigili del Fuoco. Le immagini

Oggi, intorno alle 14:30 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un esplosione che ha distrutto una bottega a Fondachello Valdina (Me). Le squadre intervenute, la 5a e la 14a provenienti dai distaccamenti di Milazzo e Villafranca Tirrena con le loro autopompe serbatoio e i pick-up con modulo attrezzato, hanno prontamente preso in mano la situazione scongiurando ogni ulteriore pericolo. Attualmente si presume che non ci sia nessun ferito ma si attende che l’escavatore VF finisca il lavoro di smassamento delle macerie e per bonificare l’area coinvolta, per avere maggiore certezza. Sul posto vi è anche il magistrato di turno e il personale del 118. In fase di accertamento le possibili cause. Seguiranno ulteriori informazioni.