Conte come Berlusconi, Fini e D’Alema: l’ex premier arriva a Reggio e si fionda da Cesare per mangiare una brioche gelato trigusto [FOTO e DETTAGLI]

22 Settembre 2021 16:03

Durante la visita a Reggio Calabria, l’ex Premier Conte ha fatto tappa da Cesare

L’ex premier e oggi leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte è a Reggio Calabria dove ha tenuto stamani un comizio elettorale a sostegno della candidata di centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, Amalia Bruni. Durante la sua visita a Reggio Calabria Conte si è concesso un momento di piacevole relax all’insegna del buon gusto, e ovviamente non poteva che scegliere la nota Gelateria Cesare. L’ex premier si è recato infatti nel celebre chiosco verde di piazza Indipendenza dove si è intrattenuto con i gelatai guidati dal titolare, Davide Destefano, che lo hanno guidato all’insegna del gusto “Made in Sud” di cui Cesare è tipico e storico testimonial. Conte ha scelto una brioche con Pesto di Pistacchio, Pesto di Nocciola e Italico, ma ha voluto anche assaggiare il gusto al Bergamotto di Reggio Calabria accompagnato da una descrizione della storia di questo agrume locale da parte del preparatissimo Davide Destefano che ha illustrato all’ex premier le caratteristiche di quello che viene definito come l’oro di Calabria.

Conte, così, si aggiunge alla lunga lista di leader politici che hanno visitato il chiosco verde di Cesare nella storia dopo Massimo D’Alema, Gianfranco Fini e soprattutto Silvio Berlusconi, che ha assaggiato il gelato di Cesare la prima volta da Presidente del Consiglio in carica e da quel momento ogni volta che è tornato a Reggio Calabria è voluto tornare ad assaporare “il gelato più buono mai provato in vita mia”.