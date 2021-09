Lamezia Terme, odissea per i viaggiatori bloccati da 10 ore in aeroporto: il volo Raynair per Bologna non parte, è caos – FOTO e VIDEO

11 Settembre 2021 17:27

Caos all’aeroporto di Lamezia Terme per un ritardo di almeno 10 ore per un volo Raynair che doveva partire per Bologna alle 08:15 di stamattina: pesantissima odissea per i viaggiatori

Sono bloccati da oltre dieci ore dentro l’Aeroporto di Lamezia Terme i viaggiatori in partenza con il volo di Raynair che alle 08:15 di stamattina doveva partire per Bologna: una situazione molto grave, determinata secondo quanto illustrato agli stessi passeggeri da un guasto dalla radio el velivolo. I viaggiatori sono stremati, e assembrati senza alcun controllo, nella sala d’attesa dell’imbarco, annunciato di ora in ora ma poi sempre rinviato e adesso, alle 17:20, non è stato ancora neanche riprogrammato.