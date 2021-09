Lamezia Terme, situazione drammatica all’aeroporto: oltre 15 ore di ritardo per volo Ryanair, passeggeri chiedono l’intervento della Polizia [FOTO e VIDEO]

11 Settembre 2021 22:06

Caos all’aeroporto di Lamezia Terme per un ritardo di oltre 15 ore per un volo Raynair che doveva partire per Bologna alle 08:15 di stamattina. Passeggeri imbufaliti

Situazione sempre più drammatica all’aeroporto di Lamezia Terme dove circa un centinaio di viaggiatori (molti reggini) sono ancora bloccati nello scalo a causa della mancata partenza del volo Raynair in programma alle 08:15 di questa mattina verso Bologna. I passeggeri, che chiedono l’intervento della Polizia di Stato, sono assembrati, senza assistenza da circa 15 ore nella sala d’attesa con la rassicurazione della compagnia aerea di un volo sostitutivo partito da Vienna ma ancora non arrivato in Calabria. Tra l’altro sul sito di Rayanair, il volo mattutino risulta partito con 3 ore di ritardo ma in realtà non si è mai mosso dalla pista.