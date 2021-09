Il pizzaiolo reggino Giovanni Gabugliese ha partecipato al 3° Campionato Nazionale ai sapori di Calabria

24 Settembre 2021 15:00

Il pizzaiolo Giovanni Gabugliese colonna portante del ristorante pizzeria Da Nuccio (Scilla) già noto in sculture fatte in pasta di pizza, all’evento del 3° Campionato Nazionale di sapori di Calabria

L’istruttore pizzaiolo Giovanni Gabugliese colonna portante del ristorante pizzeria Da Nuccio (Scilla), già noto in sculture fatte in pasta di pizza, ha partecipato all’evento del 3° Campionato Nazionale di sapori di Calabria a Tropea. In onore dell’evento ha preparato due sculture in pasta di pizza: il logo del Campionato, e la Feluca la barca del pesce spada completa di tutti i particolari, per le sculture ha avuto un riconoscimento con una targa di merito, per la competizione Don Antonio con la scultura del logo ha presentato la pizza Calabrese ingredienti: crema di peperoni, fiordilatte, n’duja, salame piccante, in uscita cipolla di tropea in agro dolce, scaglie di pecorino, premiato 2° classificato. Per la competizione pizza Dessert ho preparato la Golosona : impasto dolce al cacao, nutella e mascarpone, wafer sbriciolate, nocciole, rotolini di wafer al cioccolato, crema alla nocciola bianca.