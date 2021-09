Ennesimo grave incidente sulla SS106 a Catanzaro: scontro tra due mezzi, un ferito grave

20 Settembre 2021 14:34

Incidente sulla SS106: lo scontro è avvenuto tra una moto e un autoarticolato nel comune di Sellia Marina

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Statale 106 nel comune di Sellia Marina (CZ). Due i mezzi coinvolti, una moto ed un autoarticolato. Grave il conducente della moto che è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasferito in Ospedale con l’Elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e della strada in quanto a seguito dell’impatto, una quantità di carburante si è sparsa sul manto stradale.