Giro di Sicilia, la lista dei partecipanti: da Vincenzo Nibali a Chris Froome, le stelle del ciclismo sbarcano sull’isola

23 Settembre 2021 13:25

Annunciato l’elenco degli iscritti con grandi campioni come Nibali, Froome, Valverde, Bardet e Dombrowski che sfideranno sulle quattro tappe dal 28 settembre al 1 ottobre le giovani promesse come Fortunato, Baroncini e Jensen

Grandi firme al via de Il Giro di Sicilia Eolo che prenderà il via martedì 28 settembre da Avola per concludersi dopo quattro frazioni a Mascali venerdì 1 ottobre e organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana.

A guidare la vecchia guardia del ciclismo internazionale ci saranno Vincenzo Nibali, vincitore di quattro grandi giri (Giro d’Italia 2013, 2016; Tour de France 2014; Vuelta a España 2010) e tre Classiche Monumento (Il Lombardia 2015, 2017, Milano-Sanremo 2018), Chris Froome (Giro d’Italia 2018; Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017; Vuelta a España 2011, 2017), Alejandro Valverde (Vuelta a España 2009, quattro Liège-Bastogne-Liège, cinque Freccia Vallone e campione del mondo su strada nel 2018), Romain Bardet, due volte sul podio del Tour de France (2016 e 2017) e vincitore della Maglia a Pois nel 2019 e Joe Dombrowski, vincitore di tappa all’ultimo Giro d’Italia.

I grandi campioni sfideranno le nuove generazioni, guidate da Lorenzo Fortunato, trionfatore sullo Zoncolan nella tappa 14 della Corsa Rosa 2021. Ci saranno anche Simone Velasco (Trofeo Laigueglia 2019), il vice campione europeo under 23 su strada Filippo Baroncini, il danese Mattias Skjelmose Jensen, grande rivelazione dell’ultimo UAE Tour (6° nella generale), il 20enne campione di Puerto Rico Abner Gonzalez, Thymen Arensman, 21 anni, 3° della cronometro finale della Vuelta a España, e i 19enni Finn Fisher-Black e Alastair MacKellar.

La lista completa dei ciclisti partecipanti al Giro di Sicilia

TFS TREK – SEGAFREDO USA

1 NIBALI Vincenzo 10002837838 ITA

2 EG Niklas 10008670871 DEN

3 FILIPPO Baroncini 10032626015 ITA

4 HELLEMOSE Asbjorn 10015549383 DEN

5 JENSEN Mattias 10036503306 DEN

6 MOSCA Jacopo 10007733914 ITA

7 NIBALI Antonio 10009392210 ITA

D.S. BAFFI Adriano 10000808417 ITA

MOV MOVISTAR TEAM ESP

11 VALVERDE Alejandro 10001457509 ESP

12 CATALDO Dario 10003092765 ITA

13 GONZÁLEZ RIVERA Abner 10056423971 PUR

14 PEDRERO Antonio 10006634780 ESP

15 RUBIO Einer Augusto 10057336175 COL

16 SOLER Marc 10008922364 ESP

17 VILLELLA Davide 10008700880 ITA

D.S. SCIANDRI Maximilian 10001012723 GBR

DSM TEAM DSM GER

21 BARDET Romain 10006491708 FRA

22 ARENSMAN Thymen 10010948149 NED

23 DONOVAN Mark 10010955930 GBR

24 GAROFOLI Gianmarco 10030225382 NED

25 LEKNESSUND Andreas 10015502301 NOR

26 STORK Florian 10010661492 GER

27 VANDENABEELDE Henri 10016484930 NED

D.S. ROBERTS Luke 10001560973 AUS

ISN ISRAEL START-UP NATION ISR

31 FROOME Chris 10004393676 GBR

32 DE MARCHI Alessandro 10003094280 ITA

33 GOLDSTEIN Omer 10009246710 ISR

34 HOLLYMAN Mason 10003094280 GBR

35 MACKELLAR Alastair 10082355206 AUS

36 PICCOLI James 10051994206 CAN

37 SAGIV Guy 10008682995 ISR

D.S. COZZI Claudio 10003125707 ITA

D.S. GUERRERO CELAYA Oscar 10038883846 ESP

ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC ITA

51 BAIS Mattia 10013879771 ITA

52 CEPEDA Jefferson 10016009832 ECU

53 MUÑOZ GIRALDO Daniel 10010985636 COL

54 RAVANELLI Simone 10010086970 ITA

55 RESTREPO VALENCIA Jhonatan 10009037552 COL

56 SEPULVEDA Eduardo 10006564860 ARG

57 ZAMBELLI Samuele 10015135519 ITA

D.S. ELLENA Giovanni 10004887669 ITA

D.S. SAVIO Gianni 10002048401 ITA

BCF BARDIANI CSF FAIZANE’ ITA

61 BATTAGLIN Enrico 10005467447 ITA

62 CARBONI Giovanni 10009391503 ITA

63 FIORELLI Filippo 10010643207 ITA

64 GABBURO Davide 10007742503 ITA

65 GAROSIO Andrea 10009700889 ITA

66 TONELLI Alessandro 10007527786 ITA

67 ZOCCARATO Samuele 10015135620 ITA

D.S. REVERBERI Roberto 10002233004 ITA

D.S. ROSSATO Mirko 10001137308 ITA

CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP

71 AMEZQUETA MORENO Julen 10010042615 ESP

72 AULAR SANABRIA Orluis Alberto 10009720491 VEN

73 CUADROS MORATA Alvaro 10009393624 ESP

74 GARCIA SUSA Jhojan Orlando 10035195725 COL

75 MARTIN GALAN Sergio Roman 10009517906 ESP

76 MURGUIALDAY Jokin 10042384839 ESP

77 PIRA PARADA Yesid Albeiro 10117224480 COL

D.S. FERNANDEZ REVIEJO Jose Miguel 10041777173 ESP

D.S. PREGO DOMINGUEZ Genaro 10000987158 ESP

EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM ITA

81 ALBANESE Vincenzo 10009505475 ITA

82 BELLETTI Manuel 10003073062 ITA

83 CHRISTIAN Mark 10006468870 GBR

84 FORTUNATO Lorenzo 10011235008 ITA

85 FRAPPORTI Mattia 10008672891 ITA

86 RAVASI Edward 10009703620 ITA

87 RIVI Samuele 10015389234 ITA

D.S. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 10051605596 ESP

D.S. ZANATTA Stefano 10001067283 ITA

EUS EUSKALTEL – EUSKADI ESP

91 ANGULO SAMPEDRO Antonio 10042089391 ESP

92 ARANBURU ARRUTI Jokin 10010713531 ESP

93 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel 10007609329 ESP

94 IRIZAR LASKURAIN Julen 10011227530 ESP

95 ITURRIA SEGUROLA Mikel 10008748572 ESP

96 JUARISTI ARRIETA Txomin 10015300419 ESP

97 ZHYHUNOU Dzmitry 10009050282 BLR

D.S. ECHAVARRI MIÑANO David 10042311582 ESP

GTS GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE ROU

151 BROGI Adriano 10009845076 ITA

152 DIMA Emil 10053731112 ROU

153 FILOSI Iuri 10009362908 ITA

154 FILUTÁS Viktor 10009520532 HUN

155 GUARDINI Andrea 10005503217 ITA

156 ONESTI Emanuele 10009971580 ITA

157 YUSTRE RODRIGUEZ Kristian Javier 10013809144 COL

D.S. DI FRANCESCO Gabriele 10001145085 ITA

D.S. GIULIANI Stefano 10000890360 ITA

MGK MG.K VIS VPM ITA

161 DI FELICE Francesco 10014403369 ITA

162 DI GUGLIELMO Fabio 10015079440 ITA

163 DOUBLE Paul 10019372601 GBR

164 PENCEDANO Nicolo 10029938931 ITA

165 RADICE Raffaele 10009780715 ITA

166 SALVIETTI Niccolo’ 10010970579 ITA

167 WRIGHT Paul 10010128905 NZL

D.S. BALDINI Angelo 10009393018 ITA

D.S. CECCHI Diego 10035880482 ITA

CPK TEAM COLPACK BALLAN ITA

171 BARONCINI Filippo 10030626015 ITA

172 GAZZOLI Michele 10015332650 ITA

173 GOMEZ JARAMILLO Nicolas David 10035361534 COL

174 MARTINELLI Alessio 10030102114 ITA

175 MERIS Sergio 10029998545 ITA

176 PETRUCCI Mattia 10029403108 ITA

177 RASTELLI Luca 10015905051 ITA

D.S. BEVILACQUA Antonio 10035869469 ITA

D.S. VALOTI Gianluca 10001118312 ITA

IWM WORK SERVICE – MARCHIOL – DYNATEK ITA

181 BORTOLUZZI Giovanni 10030344715 ITA

182 BURCHIO Federico 10010971185 ITA

183 COLOMBO Raul 10014478343 ITA

184 DI BENEDETTO Stefano 10015134509 ITA

185 GARAVAGLIA Giacomo 10009499617 ITA

186 REBELLIN Davide 10000991808 ITA

187 ZANDRI Francesco 10015134004 ITA

D.S. CONTE Biagio 10001137005 ITA

D.S. MISTICHELLI Emilio 10035868459 ITA

ZEF ZALF EUROMOBIL FIOR ITA

191 ACCO Alessio 10030664411 ITA

192 FARESIN Edoardo 10014968801 ITA

193 GANDIN Stefano 10013819450 ITA

194 MASOTTO Giulio 10015723983 ITA

195 TOLIO Alex 10029928928 ITA

196 VERZA Riccardo 10014406605 ITA

197 ZURLO Matteo 10014829058 ITA

D.S. CONTESSA Ilario 10035833396 ITA

D.S. FARESIN Gianni 10000874192 ITA