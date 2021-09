Fc Messina, un po’ di esperienza: ufficiale Bidari Garcia

24 Settembre 2021 16:30

Altra ufficialità per l’Fc Messina: arriva l’esperto difensore spagnolo Bidari Garcia

Ancora un po’ di esperienza per l’Fc Messina, che continua ad ufficializzare un colpo in entrata dietro l’altro. L’ultimo in ordine di tempo è Bidari Garcia, difensore spagnolo classe ’89 proveniente dal Real Estelì Fc. Il giocatore è già a disposizione del Mister Carmelo Mancuso.