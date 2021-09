Elezioni Regionali, Toninelli a Villa San Giovanni in sostegno di Amalia Bruni: “è onesta e competente e rilancerà l’Aeroporto dello Stretto” [FOTO e INTERVISTE]

29 Settembre 2021 21:44

Elezioni Regionali, Toninelli a Villa San Giovanni in sostegno di Amalia Bruni: “è una donna eccezionale, con la sua vittoria ne gioverà tutta la regione. Il Porto di Gioia Tauro? Siamo ad un passo dalla svolta…”

Battute finali di una campagna elettorale tiratissima in vista del voto del 3 e 4 ottobre dove si deciderà il prossimo presidente della Regione Calabria. Il Movimento 5 Stelle, nella coalizione del Centro/Sinistra, punta ad ottenere un risultato rilevante: forte è la mobilitazione da parte dei vertici grillini con Giuseppe Conte che domani sarà nuovamente a Reggio Calabria. Oggi è stata la volta dell’ex ministro Danilo Toninelli, il quale da Villa San Giovanni, si dice “convinto della vittoria di Amalia Bruni, una delle donne calabresi migliori al mondo. E’ onesta e competente e con lei ci sarà la svolta: sarà capace, con il supporto del Governo, di risolvere varie problematiche irrisolte come l’Aeroporto dello Stretto che va assolutamente rilanciato”. “Il Porto di Gioia Tauro? Siamo ad un passo dalla svolta, quando io ero ministro l’ho salvato, adesso sarà fondamentale il collegamento con i binari”, sottolinea Toninelli. Il senatore Fabio Auddino, presente a Villa, loda Amalia Bruni: “è la persona giusta per guidare la nostra regione, ha una stile diverso rispetto agli altri. Spero che i calabresi ci diano fiducia”. Mentre il senatore Agostino Antillo si sofferma sul superbonus 110%: “sarà prorogato sino al 2023, è una norma fondamentale per le famiglie e le imprese”. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.