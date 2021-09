Elezioni Regionali Calabria, Nino Liotta: “l’unica vera novità è Amalia Bruni. Vorrei portare innovazione nel Consiglio regionale” [FOTO e INTERVISTE]

14 Settembre 2021 22:46

Elezioni Regionali Calabria, Nino Liotta: “l’unica vera novità è Amalia Bruni, io sempre impegnato nel sociale”

E’ stato inaugurato questa sera a Reggio Calabria un infoPoint, situato in via Willermin angolo Via Tripepi, dei candidati con la lista di “Amalia Bruni presidente” Nino Liotta, Pucci Zagarella ed Eugenia D’Africa. “Questa sede rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30 è sarà importante per incontrarci, scambiare idee e poter prendere il materiale elettorale”, comunica ai nostri microfoni, Nino Liotta che aggiunge “l’unica vera novità della politica calabrese è Amalia Bruni, grande medico e scienziato”. “Il mio impegno sociale è sotto gli occhi di tutti, io sono stato sempre coerente. Ricordo che grazie al mio impegno ho creato a Brancaleone il centro recupero di tartarughe marine. Vorrei portare un pò di innovazione nel consiglio regionale della Calabria”, conclude. Pucci Zagarella ha sottolineato “metto da parte la mia attività per impegnarmi in politica, voglio dare una mano alla nostra terra per ricostruirla. E’ importante l’impegno civile di ciascuno di noi”.