Domani a Reggio Calabria la Giornata Nazionale ABIO

24 Settembre 2021 11:14

Reggio Calabria: sabato 25 settembre i volontari ABIO tornano in piazza

Sabato 25 settembre, i volontari ABIO tornano in piazza! Porteranno il sorriso che ogni giorno – da più di quarant’anni – regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale. I 5.000 volontari ABIO scelgono per un giorno di presentarsi alla propria città, di testimoniare come ci sono stati anche in questi mesi, lontani fisicamente dalle pediatrie, ma sempre vicini con il loro impegno e le varie attività, invitare tante persone a conoscere ABIO. ABIO, con le sue 60 Associazioni, opera in oltre 200 reparti pediatrici di Italia e nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria non si è mai fermata. Ha reinventato il suo servizio continuando a sostenere, grazie all’ausilio della tecnologia e dei social e con donazioni periodiche di materiale ludico, i piccoli degenti. L’edizione 2021 vuole essere un segno di ripartenza, un momento in cui tornare a parlare del nostro servizio coeso e qualificato continuare a parlare di ABIO, dei suoi progetti, delle attività portate avanti anche in questi mesi difficili. La Giornata Nazionale ABIO è quest’anno più che mai un’occasione unica per raccontare la nostra straordinaria storia a misura di bambino e portare in piazza l’#orgoglioABIO. La storia di ABIO parla da più di 40 anni di un volontariato formato e qualificato al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie, un volontariato che in questo periodo di pandemia ha vissuto l’assenza forzata dai reparti ospedalieri e si è impegnato al massimo per restare saldo, per organizzarsi e poter offrire sostegno a bambini, ragazzi e famiglie in Pediatria, con nuove forme di accoglienza e Presenza a Distanza.

Ai banchetti sarà possibile incontrarli, farsi raccontare le loro esperienze, sapere cosa e come hanno affrontato in questi ultimi mesi. E sarà possibile sostenerli, tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere; il simbolo della Giornata!

Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per riprendere il servizio appena possibile, per organizzare corsi di formazione per volontari, nuovi o già attivi, in linea con i grandi cambiamenti che gli ospedali hanno vissuto e che il servizio nelle Pediatrie dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Quest’anno la Giornata Nazionale ABIO sarà (per la prima volta!) un evento misto, un mix tra passato, presente e futuro, un evento che in tutta Italia che permetterà a chiunque di conoscere ABIO e scoprire i suoi progetti.

Ma non solo. Per chi non potrà essere fisicamente in piazza, sarà possibile conoscere e sostenere ABIO sul sito www.giornatanazionaleabio.org. Dal 10 settembre al 10 ottobre si potranno incontrare virtualmente i volontari ABIO, ascoltare le loro testimonianze, scoprire le donazioni e le attività #ABIOadistanza realizzate per tenere compagnia in ospedale – da remoto – ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie. Inoltre, sarà possibile prenotare le pere e scegliere di devolvere la propria donazione ad ABIO REGGIO CALABRIA ricevendo direttamente a casa una confezione contenente due cestini di pere.

Aiutaci a raggiungere il nostro prossimo obiettivo: tornare a prenderci cura dei bambini in ospedale e delle loro famiglie in tutta Italia!

I volontari di Abio Reggio Calabria dalle 9.00 alle 20.00 saranno presenti in Piazza San Giorgio al Corso.

La Giornata Nazionale ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Può inoltre contare sul Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal 2012 i volontari ABIO di Reggio Calabria si occupano di sostenere e accogliere, presso il Reparto Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano B.M.M., bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera.

ABIO Reggio Calabria ha promosso e realizzato diversi progetti all’interno del Reparto Pediatria.