I disservizi idrici a Reggio Calabria investono tutti i quartieri della città creando enormi disagi ai cittadini. Un lettore imbufalito ci segnala “la mancanza di acqua in Via Villini Svizzeri dir. Gullì dalle ore 14 di ieri. L’acqua non è tornata affatto, neanche per riempire i serbatoi”, conclude. Da sottolineare che è il secondo venerdì consecutivo che manca l’acqua anche a Santa Caterina e che sempre di più i cittadini sono esasperati dall’enorme disagio.