Grande folla sul Lungomare di Reggio Calabria per Conte, ma la piazza della sinistra fischia il sindaco Falcomatà [FOTO E VIDEO INTERVISTE]

30 Settembre 2021 22:33

Circa sei mila presenti sul Lungomare Falcomatà per il comizio di Giuseppe Conte, presente a Reggio Calabria per sostenere Amalia Bruni, la candidata presidente alle Regioni per il Centro/Sinistra

Così come il Centro/Destra con Renato Brunetta e Antonio Tajani ha fatto per il candidato Roberto Occhiuto, anche Giuseppe Conte ha concluso la campagna elettorale a Reggio Calabria in sostegno della candidata presidente Amalia Bruni. A pochi giorni di distanza dall’ultima volta, il leader del Movimento 5 stelle torna in riva allo Stretto, questa volta per un comizio elettorale nello splendido scenario di Piazza Indipendenza e del Lungomare Falcomatà. Presentanti anche tutti i candidati al Consiglio regionale per i grillini e la coalizione a sostegno della candidata del Centro/Sinistra. Sul posto è accorsa tantissima gente, probabilmente intorno alle 2mila anime. Inoltre, per l’ex Presidente del Consiglio è stata riservata una grandissima accoglienza da parte di un pubblico in larga maggioranza di sesso femminile, che ha colorato la serata con applausi e striscioni. “Salvini si affida a Maria, noi confidiamo in Giuseppe”, è stato quello che ha colpito di più. Per l’occasione è intervenuto anche il deputato Francesco Boccia, mentre sono da segnalare i fischi che si sono sollevati nel momento in cui è salito sul palco il Sindaco Giuseppe Falcomatà, segno che lo stesso pubblico in sostegno di Conte è particolarmente critico nei confronti dell’amministrazione del primo cittadino reggino.

“Reggio, non abbiamo bisogno di uomini donne della provvidenza ma di persone serie che vogliono impegnarsi per questa terra. In Calabria ci sono delle priorità, la sanità, il turismo, le infrastrutture, il sistema viario e ferroviario, parlo anche dell’istruzione – ha esordito Giuseppe Conte – . Noi lavoreremo sempre e solo per voi mai per interessi personale. Il mio impegno preso con voi passa per un assunzione di responsabilità seria. Io non vengo solo in campagna elettorale, io sarò qui spesso perché insieme a Amalia dobbiamo lavorare profondamente per mettere in campo proposte serie e di respiro, perché ve lo meritate. La Dott.ssa Amalia Bruni farà un grande lavoro per una terra che ama e per cui da sempre combatte. Diremo stop al commissariamento della sanità, non ha prodotto benefici. Inoltre è necessario puntare sul turismo, perché la Calabria è in grado di garantirlo 10 mesi su 12. Estendiamo questa stagione turistica, a tal fine sono necessari i fondi del Pnrr per migliorare le infrastrutture. L’aeroporto per Amalia è una delle priorità, si devono consolidare gli scali. Gioia Tauro? E’ un porto su cui ci siamo spesi tanto durante il mio Governo, e dovrà essere ancora così perché parliamo di un’infrastruttura fondamentale per il Paese”. Con grande stile Conte ha ricordato anche la compianta presidente Jole Santelli: “è doveroso omaggiare una grande donna, amava la sua Calabria. Abbiamo lavorato insieme per questa terra durante un momento difficile come quello della pandemia, ricordo ancora il giorno dei suoi funerali ha cui ho ritenuto giusto essere presente”.

“Dopo il bagno di folla di Lamezia dell’altra settimana non credevo davvero di trovarvi così numerosi questa sera insieme a Giuseppe – ha affermato invece Amalia Bruni – . Mi hanno detto che siete seimila, a me sembrate di più ma l’importante è che siete qui stasera a testimoniare la vostra voglia di cambiamento, il vostro entusiasmo, la vostra vicinanza per cambiare tutti insieme. Basta con le emergenze per questa regione, ora insieme a Giuseppe Conte, a Francesco Boccia, a tutti gli amici della coalizione lavoreremo insieme per raggiungere la normalità. Una sanità normale, trasporti normali, lavoro per i giovani, un ambiente tutelato, mare pulito e acqua pubblica. Dobbiamo costruire tutti insieme la Nuova Calabria. Sceglieteci e mandiamo a casa la destra più becera di Italia”.