Caos Covid in Brasile-Argentina, partita sospesa: autorità sanitarie in campo, bloccati 4 calciatori

5 Settembre 2021 21:45

Brasile-Argentina sospesa dopo pochi minuti dal fischio d’inizio: autorità sanitarie in campo, fermati 4 calciatori dell’Albiceleste provenienti dall’Inghilterra

Brasile-Argentina, classicissima del calcio sudamericano valevole per le Qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, è stata sospesa al 6′ minuto di gioco. Scene surreali all’Arena Cortinthians di San Paolo, nella quale, dopo un accenno di rissa dovuta ad una brutta entrata e alla forte rivalità fra le due squadre, il gioco si è fermato senza più riprendere. Non è stata però una decisione arbitrale, il calcio infatti c’entra poco con quanto accaduto. A sospendere la sfida sono stati alcuni uomini delle autorità sanitarie brasiliane, entrati in campo a causa della presenza di 4 calciatori argentini provenienti dall’Inghilterra che non avrebbero rispettato la quarantena obbligatoria. Secondo l’Ordinanza interministeriale n°655 del 2021, i viaggiatori stranieri che sono transitati, negli ultimi 14 giorni attraverso il Regno Unito, il Sudafrica, l’Irlanda del Nord e l’India, non possono entrare in Brasile. I calciatori in questione (Martinez, Romero, Lo Celso e Buendia), secondo quanto riporta Sky Sport che cita le autorità sanitarie brasiliane, avrebbero dichiarato il falso per entrare in Brasile. Secondo l’Anvisa, l’ente regolatore sanitario brasiliano, i 4 calciatori argentini avrebbero affermato di aver fatto tappa in Venezuela prima di raggiungere San Paolo. L’informazione si sarebbe rivelata falsa.

La conferma del direttore dell’Anvisa

Il direttore generale dell’Anvisa, Antonio Barra Torre, ha cercato di spiegare la situazione dai microfoni di TV Globo: “si tratta di quei quattro giocatori: arrivando nel nostro paese hanno presentato una dichiarazione omettendo di dichiarare che negli ultimi quindici giorni erano stati, o passati, in uno dei tre paesi verso i quali qui ci sono delle restrizioni, per contenere la pandemia. E uno di questi tre paesi è il Regno Unito, e noi ieri abbiamo avuto la certezza che loro ci erano stati. Siamo arrivati a questo punto, perchè nulla di ciò che era previsto dalle norme è stato rispettato. Avrebbero dovuto fare la quarantena per evitare di essere ‘deportati’, ma non hanno fatto nulla, recandosi perfino allo stadio per giocare, sono entrati in campo, c’è stata una serie di violazione delle regole“.