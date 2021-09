AssoCea Messina APS madrina dell’evento “Le Vie dei Tesori a Floresta”

24 Settembre 2021 10:08

Si terrà domenica 26 settembre 2021 a Floresta l’evento “a floresta la natura in primo piano”, promossa dall’Assocea Messina APS presieduta dall’ing. Francesco Cancellieri, nell’ambito de “Le Vie dei Tesori” condotte mirabilmente dalla dott.ssa Laura Anello, in collaborazione col Comune di Floresta (un particolare ringraziamento al Commissario Straordinario dott. Giuseppe Torre), la Città Metropolitana di Messina presente il referente InFEA dott. Giuseppe Cacciola, il Ramarro Sicilia con il Presidente prof. Renato Carella ed il Comitato dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea con il Soprintendente dott. Salvatore Scuto. Partner della manifestazione l’ARPA Sicilia con la presenza del Dirigente dott. Giuseppe Cuffari, l’ANISN e l’Associazione Amici del Museo di Messina. Diversi i volontari che hanno dato la loro disponibilità per far conoscere realtà, luoghi, tradizioni, usi, costumi del piccolo comune di Floresta, il più alto della Sicilia, immerso tra i boschi dei Nebrodi. Sono previste diverse attività: la Visita alle Chiese di Sant’Anna e di Sant’Antonio sotto la guida dell’avv. Silvana Paratore, componente del comitato scientifico AssoCea Messina APS; la visita ai Palazzetti Notabili illustrata dall’ing. Maria Scalisi, la scoperta dei Punti Panoramici (L’Etna ed i Monti Nebrodi) e delle sorgenti dell’Alcantara curate dalle Guide Naturalistiche Pantano e Caruso; la visita al Palazzo Landro Scalisi e alle collezioni naturalistiche illustrate dai prof.ri Galletta e Piccione. Occasione per riscoprire le tradizioni popolari del ricamo, della cestineria e dell’arte dei pastori con gli interventi in video del dott. Franz Riccobono; la produzione della provola DOP sarà illustrata dalla dott.ssa Maria Elvira Fascetto. Gli importanti ritrovamenti paleontologici di Floresta saranno illustrati dal prof. Nino Rindone di ANISN Messina. Appuntamento a Floresta (previa prenotazione e green pass) domenica 26 settembre 2021 alle ore 10:00 presso Palazzo Landro Scalisi in via Vittorio Emanuele 93. Un’immersione nella Natura.